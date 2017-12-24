Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’un bir çok yeri susuz kaldı /24 Aralık 2017 14:01

İstanbul’un bir çok yeri susuz kaldı

İstanbul'da Kağıthane, Beyoğlu gibi merkezi ve nüfusu kalabalık ilçelerde su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dün başlayan su kesintisi sebebiyle isyan eden vatandaşlar İSKİ'nin sitesine girdiklerinde yakın saatlerde suyun geleceği duyurusunu gördüler fakat suların geleceği saat sürekli erteleniyor.

İstanbul’un bir çok yeri susuz kaldı

İstanbul’da yaşanan su kesintisi vatandaşlara zorluklar yaşatıyor. Dün öğlen saatlerinin ardından başlayan su kesintisi özellikle Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Beşiktaş ilçelerini etkiliyor. Su kesintisinin giderileceği saati sitesinden duyuran İSKİ bu süre içinde birkaç kere saati, daha ileri bir saat olarak güncelledi. Sosyal medyada büyük bir tepki oluştu.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.

İSKİ’NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

İSKİ’nin internet sitesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Suyun ne zaman geleceğini merak eden İstanbullular İSKİ’nin sitesinde güncel bir bilgi ararken, İSKİ internet sitesinde suların geleceği saati sürekli güncelliyor. İnternet sitesine girişlerde yoğunluk yaşanıyor.


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