İstanbul, trafik çilesinde dünya ikincisi oldu





Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (INRIX) raporuna göre, geçen yıl İstanbul’da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.





BBC Türkçe’nin haberine göre, 38 ülkede 220 kentte yapılan araştırma, İstanbul’da 2018’de trafik sıkışıklığının 2017’ye göre yüzde 6 arttığını ortaya koydu.









Rusya lider, Ankara 11, İzmir 12’nci

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017’de olduğu gibi yine Rusya’nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017’ye göre yüzde 12 azaldı.





İlk 10 sıradaki diğer şehirler şöyle: Mexico City, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma.





Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara’da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir’de bu oran 6 güne çıkıyor.





2018’DE TRAFİĞİN EN ÇOK SIKIŞTIĞI 25 ŞEHİR

1) Moskova-Rusya

2) İstanbul-Türkiye

3) Bogota-Kolombiya

4) Mexico City-Meksika

5) Sao Paulo-Brezilya

6) Londra-İngiltere

7) Rio de Janeiro-Brezilya

8) Boston-ABD

9) St Petersburg-Rusya

10) Roma-İtalya

11) Ankara-Türkiye

12) İzmir-Türkye

13) Sydney-Avustralya

14) Singapur-Singapur

15) Berlin-Almanya

16) Paris-Fransa

17) Melbourne-Avustralya

18) Belo-Horizonte-Brezilya

19) Washington DC-ABD

20) Toronto-Kanada

21) Guayaquil-Ekvador

22) Madrid-İspanya

23) Chicago-ABD

24) Brisbane-Avustralya

25) Medellin-Kolombiya