Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul, trafik çilesinde dünya ikincisi oldu /12 Şubat 2019 20:33

İstanbul, trafik çilesinde dünya ikincisi oldu

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya’nın başkenti Bogota’yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi.

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Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (INRIX) raporuna göre, geçen yıl İstanbul’da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 38 ülkede 220 kentte yapılan araştırma, İstanbul’da 2018’de trafik sıkışıklığının 2017’ye göre yüzde 6 arttığını ortaya koydu.


 
Rusya lider, Ankara 11, İzmir 12’nci
Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017’de olduğu gibi yine Rusya’nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017’ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler şöyle: Mexico City, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara’da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir’de bu oran 6 güne çıkıyor.

2018’DE TRAFİĞİN EN ÇOK SIKIŞTIĞI 25 ŞEHİR
1) Moskova-Rusya
2) İstanbul-Türkiye
3) Bogota-Kolombiya
4) Mexico City-Meksika
5) Sao Paulo-Brezilya
6) Londra-İngiltere
7) Rio de Janeiro-Brezilya
8) Boston-ABD
9) St Petersburg-Rusya
10) Roma-İtalya
11) Ankara-Türkiye
12) İzmir-Türkye
13) Sydney-Avustralya
14) Singapur-Singapur
15) Berlin-Almanya
16) Paris-Fransa
17) Melbourne-Avustralya
18) Belo-Horizonte-Brezilya
19) Washington DC-ABD
20) Toronto-Kanada
21) Guayaquil-Ekvador
22) Madrid-İspanya
23) Chicago-ABD
24) Brisbane-Avustralya
25) Medellin-Kolombiya
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