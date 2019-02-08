'İstanbul saatli bomba gibi, çöken binalarla artık daha çok karşılaşacağız'

Artigercek.com sitesinden Rıfat Doğan'ın haberine göre Kartal'da çöken bina İstanbul'da son yıllarda çok fazla bina ve istinat duvarının çökmesini hatırlattı. Hızla artan yapılaşma ve mühendislik bilimine verilmeyen önem, bu olayların daha fazla yaşanacağını gösteriyor.







'İSTANBUL'DAKİ YAPILARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK İŞLEMİNDEN GEÇMEDİ'





Çökmenin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Artı Gerçek'e konuştu. Olay yerine girmelerine izin verilmediği için kapsamlı bir inceleme yapamadıklarını belirten Gökçe'nin çöken binaya ilişkin ilk değerlendirmesi, "Bu binalarda oturanların can güvenliği yerel ve merkezi yönetimlerde bulunan yetkililerin sorumluluğundadır" şeklinde oldu.





Son yıllarda önem verilmeyen mühendislik bilimine vurgu yapan Gökçe, şunları söyledi:





"Her olayın bir tekniği olduğu gibi yapılaşmanın da bir kuralı vardır, o da mühendisliktir. Bu yapıların mühendislik bilimine ve tekniğine uygun bir şekilde yapılması lazım. Biz biliyoruz ki İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki yapılarımızın önemli bir bölümü ne yazık ki kaçaktır ve mühendislik işlemi almamıştır."





'İMAR BARIŞIYLA KAÇAK YAPILARI YASAL HALE GETİRDİLER'





İmar barışıyla birlikte kaçak yapılaşmanın hızla arttığına dikkat çeken Gökçe, deprem tehlikesine de işaret ederek, "İstanbul'un yüzde 60'ı kaçak, onun gibi Bursa, İzmit gibi illerimiz deprem bekliyor ancak buralarda deprem tehlikesi gözardı edilerek üst üste yığılan yapılar yapıldı. Bu yapılar da ne yazık ki imar barışından yararlandırılıyor. Mal sahibinin inisiyatifine bıraktılar. İmar barışıyla kentlerimizi saatli bomba haline getirdiler. 'Çıkardıkları bu imar barışıyla yapılmış olan yapıların yanına yeni kaçak katlar ilave edilecek' dedik. Bakın Karadeniz yaylarında da boş yer kalmadı imar barışından sonra. Herkes gidip yaptıkları kaçak yapıları bu yasayla yasalaştırdı. Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler de bunu teşvik etti" dedi.





'SAATLİ BOMBA GİBİ DURAN BU YAPILARIN SAYILARINI ARTIRDILAR'





"Yapı güvenliği olmayan, mühendislik işlemi görmemiş yapıların ya güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden yapılması gerekirken bu yasa kapsamına alındı" diyen Gökçe, "Dolaysıyla İstanbul'da saatli bomba olarak ortada duran bu yapıların sayıları da artırıldı. Kartal'da yıkılmış olan bu binanın da yeterli ölçüde mühendislik hizmeti görmemiş olması, kaçak yapılaşmanın ve bu yapıları affederek onlardan para alıp ekonomiyi döndürmenin doğru olmadığını bir kez daha gösterdi" diye konuştu.





'KARTAL'DAKİ GİBİ ÇÖKEN BİNALARLA ÇOK SIK KARŞILAŞACAĞIZ'





Gökçe, Kartal'daki gibi çökme olaylarının sıkça yaşanacağını belirterek olası bir depremde İstanbul'u bekleyen tehlikeye işaret etti:





"Bundan sonra bu gibi olaylarla çok sık karşılaşacağız. Üst üste yığarsanız bir noktadan sonra o yapı kendisini taşıyamaz hale gelir ve yıkılır. Bunun için depremi beklemenize gerek yok. Yarın Kartal'daki bu yapı gibi çöken yapılarla çok karşılaşacağız. Deprem olduğunda düşünmek bile istemiyorum. Dün bir bina yıkıldı, can kurtaranlar olay yerine ulaşamadı ve trafik tıkandı. Düşün bir bina yıkılmışken böyle. Yarın deprem olduğunda yangınlarla karşılaşacağız. İnsanlar olay yerine ulaşamayacak. İstanbul'u asıl bekleyen tehlike bu."