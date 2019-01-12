Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul-İzmir yolu su altında /12 Ocak 2019 14:29

İstanbul-İzmir yolu su altında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddetli sağanak sonrası dere taşınca, İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi sular altında kaldı. İzmir yönüne kapanan yol, karşı şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaya başlandı.

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Manisa’nın Akhisar Kayalıoğlu Mahallesi’ndeki Kayalıoğlu Deresi, şiddetli sağanak nedeniyle bugün saat 07.00 sıralarında taştı. Taşan derenin suları, İzmir-İstanbul karayolunu kapladı. Karayolunun İstanbul-İzmir yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de bölgeye gelerek karayolunda çalışma başlattı.


 
Karayolunun İstanbul’dan İzmir’e geliş yönünün kapanması üzerine, bölünmüş yoldaki trafik akışı karşı şeritten geliş-gidiş olarak sağlanmaya başlandı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de iş makineleriyle bölgeye gelerek çalışma yaptı. Buradaki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişi de biriken su nedeniyle ulaşıma kapandı. OSB’de mesaisi bitip saban evlerine dönmek isteyen, ancak sular yüzünden kapanan yoldan geçemeyen bazı işçiler, Büyükşehir Belediye ekiplerinin kepçesiyle dışarı çıkarılabildi.

Kayalıoğlu Mahallesi kıyısındaki zeytin bahçeleri ve parklar da sular altında kalırken, evlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ev ve işyerlerine su girmemesi için ekipler çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca Manisa Eskişehir arasında tren seferleri Akhisar’daki sel nedeniyle yapılamıyor 
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