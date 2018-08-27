Samanyolu Haber /Eğitim / İstanbul İl Milli Eğitim müdürü değişti /27 Ağustos 2018 15:27

İstanbul İl Milli Eğitim müdürü değişti

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

SHABER3.COM

Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, İstanbul'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Yazıcı, 1988'de Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden, 2000'de İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 2006'da, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan Yazıcı, 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliğiyle ile başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yazıcı, İstanbul'da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012'de Tokat'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul İl Milli Eğitim müdürü değişti Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:32