İstanbul için uyarı: Her üç binadan birinin yıkılması gerekiyor

İstanbul’da büyük bir deprem beklendiği artık tüm otoritelerce kabul ediliyor; bu konuda bir tartışma yok. Ancak tartışma yapıların nasıl daha güvenilir hale getirileceği ile ilgili. 17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından bu konuda önemli adımlar atıldı. Yasalar çıkarıldı. Kentin birçok yeri şantiye alanına döndü.





Depremin ardından ilk yapılan şey, riskli bölgeleri belirlemek oldu. Bu çalışmalar yerel belediyelerce yapıldı. İstanbul’da en riskli bölgelerin başında Zeytinburnu geliyordu. Ancak yapıların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılanması buradan başlamadı; Bostancı’dan başladı.





“Bostancı riskli alan mıydı da dönüşüm buradan başladı?” Bu sorunun sahibi İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna. 2011’deki Van Depremi’nin ardından mevcut iktidarın kentsel dönüşümü hayata geçirdiğini anlatan Suna, şöyle devam ediyor:





“Aslında lugatına baktığımızda önemli bir şey. Sağlıklı kentler elde etmek için sağlıklı yapılar yapmak gerekir. Ancak meslek odası olarak bizim ülkemizdeki gibi yapılan bir kentsel dönüşüme karşı çıktık. ‘Rantsal dönüşüm var’ dedik.”





"Üçte birinin yıkılması gerekiyor"





Suna, yaptıkları bu itirazın sebebini ise şöyle açıklıyor: “Dönüşüm parsel bazında ya da bina bazında olmamalı. Ada bazında yapılmalı ve insan odaklı olmalı. Yeni yaşam alanları, yeşil alanlar oluşturulmalı. Alt yapılar iyileştirilmeden o bölgede nüfus yüzde 40 oranında artırılıyor. Kent daha da yaşanmaz bir hale geliyor. Bundan vazgeçilmeli.”









İstanbul’daki yapı stoku ile ilgili kesin bir bilgi yok. 1999 depremi sonrasındaki tahminlere göre, sayı 1 milyon 650 bin civarındaydı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye göre ise şu anda bu sayı 2 milyon civarında. Yine Özhaseki, imar affı çıkmadan önce yaptığı bir açıklamada Türkiye genelinde 20 milyon yapı olduğunu bunların da yüzde 50’sinin risk taşıdığını belirtmişti.





Özhaseki’nin verdiği bilgilere atıfta bulanan Suna, “Bu bilgiler ışığında İstanbul’daki yapı stokunun şu anda 2 milyon olduğu tahmin ediliyor. Kesin bir envanter yok. Türkiye genelinden bir orantılama yaparsak da İstanbul’daki yapıların da yüzde 50’si kaçak, ruhsatsız, iskânsız binalar. Bunları tamamı yıkılacak diye bir şart yok. Ancak yaklaşık 700 bini derhal yıkılması gereken yapılar” diyor. Yani her üçten binadan birinin acilen yıkılması gerekiyor.”





Toplanma alanları AVM oldu





1999 Depremi'nden sonra tespit edilen önemli bilgilerden biri de yeni bir deprem olması durumunda halkın toplanacağı alanlarla ilgiliydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu verilerine göre 470 deprem toplanma alanı tespit edildi.





Ancak zaman içinde bu alanlar azaldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMMOB) İstanbul Koordinasyon Kurulu’nun 2017’de “İstanbul Depreme Hazır mı?” bağlığı ile açıkladığı rapora göre, bu alanların sayısı 77’ye düştü.





Raporda bu bölümle ilgili geçen ifade şöyle: “Torun Center, Anthill, Starcity Outlet Center, Zaman Gazetesi Binası, Ağaoğlu My City, Meydan AVM, Onaltı Dokuz, Ora AVM, Forum İstanbul, Kiptaş Ünalan, DAP Royal Center, TOKİ Avrupa Konutları, Capacity AVM, Çınar Olimpia Park Sitesi, Selenium Plaza gibi birçok yer acil eylem planında deprem toplanma alanı olarak belirtilmiş ancak bugün yapılaşmaya açılmıştır...”





İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna neler yapılması gerektiğini ise şöyle açıklıyor:





“Hükümetin elinde de bir çalışma yok, binaların envanteri yok. Önce bu çıkarılmalı. Sonra hangileri yıkılacak, hangileri güçlendirilecek belirlenmeli. Yetki tek elde toplanmalı. Bugün bu çalışmaları bakanlığın mı, büyükşehir belediyesinin mi yoksa ilçe belediyesinin yapacağı belirsiz. Bu belirsizlikler giderilmeli.”