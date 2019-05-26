Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı'na yine inemediler /26 Mayıs 2019 11:29

İstanbul Havalimanı'na yine inemediler

Türk Hava Yolları'nın üçüncü havalimanına taşınmasıyla başlayan İstanbul Havalimanı kalkışlı uçak seferleri, kötü hava şartları nedeniyle aksamaya devam ediyor.

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Kısa bir süre önce, ters rüzgarlar nedeniyle pistlere inemeyen, havada turlamak zorunda kalan ve Çorlu Havalimanı'na yönlendirilen uçaklardan sonra, yine benzer bir kriz yaşandı ve uçaklar pistlere inemedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İstanbul'da 24 Mayıs'ta yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar yine inemezken, pilotlar da kış aylarında karşılaşabilecekleri daha kötü hava şartlarının kendilerini bırakacağı zor durum nedeniyle endişelerini ifade ediyor. 

Son krizi yorumlayan kaptan pilot Bahadır Altan, "3. Havalimanı, Atatürk Havalimanı’na göre Karadeniz’e daha yakın olduğu için rüzgâr daha fazla. Kışın yaşanacak sis ve buzlanma Atatürk’ten daha fazla olacak. Buna uygun yapılmış mı? Yerde buna uygun altyapı yatırımı var mı? Hayır. Altyapı yapılmadan seçim yatırımı için acele edildi" yorumunu yapıyor. 

“Atatürk’te direğe çarpan uçak duymadık” diyen Altan, “Yer radarı hazır olmadığı için, yerdeki işaretler olmadığı için bu kaza da oldu. Atatürk Havalimanı o kadar sıkışık olmasına rağmen bu olaylar yaşanmazken 6 pistli bir havalimanında böyle beklemeler ve kazalar oluyorsa, daha kötü hava koşullarında, daha büyükleri olabilir. Bekliyoruz. THY de bekliyor ki pilotlara yeni eğitimler veriyor bunlarla ilgili” diye konuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde, Ankara seferini gerçekleştirmeye hazırlanan bir THY uçağı, kalkış sırasında direğe çarpmış ve uçuş ertelenmişti.
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