"İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yine ertelendi" iddiası

Daha önce iki kez ertelenerek 3 Mart’ta taşınılacağı açıklanan İstanbul Havalimanı için bu kez Nisan ayı iddiası ortaya atıldı.





29 Ekim 2018'de açılışı yapılan ancak taşınması önce 31 Aralık’a daha sonra 3 Mart’ta ertelenen İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinin Nisan 2019 tarihine aksadığı iddia edildi.









Airporthaber’in edindiği bilgiye göre, kararın alınmasında seçim çalışmalarının etkili olduğu öğrenilirken, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından taşınmanın gerçekleşeceği kaydedildi.





Öte yandan Türk Hava Yolları'nın da taşınma tarihine göre planlarını revize ettiği öğrenildi.