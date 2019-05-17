İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada tur attı

Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda bugün hava koşulları nedeniyle sorun yaşandığı, birçok uçağın uzun süre tur atmak zorunda kaldığı ve bazı uçakların Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi. Airporthaber’in aktardığına göre, durum rüzgardan kaynaklandı.





Airport haber, bazı uçakların şiddetli rüzgarın etkisinden dolayı havalimanını pas geçmek zorunda kaldığını, bazı uçakların yakın meydanlara yönlendirildiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı’ndan kalkışların da bu süreçte kontrollü olarak gerçekleştirildiği belirtildi.





"Bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi"





Hava koşullarının düzelmesi ile inişler kısmen normale dönse de, çok sayıda uçak Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi. Uçuş takibi sitesi Flightradar’a göre, İstanbul Havalimanı’nın açılması sonrası taşınan ve ‘millet bahçesi’ yapılacağı açıklanan İstanbul Atatürk Havalimanı’na yönlendirilen uçaklar da oldu.





Sekiz uçak Çorlu'ya indi





Flightradar’daki verilere göre, 15.00-16.25 saatleri arasında THY’nin Berlin, Basel, Riga, Göteborg, Bremen, Edremit, Marsilya, ve Elazığ’dan gelen uçakları Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na indi.





Airporthaber ise THY’nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının ise İzmir’e geri döndüğünü aktardı.





Marsilya-İstanbul uçağı Tekirdağ'a yönlendirildi

İniş yapamayan uçaklardan birinin, Marsilya-İstanbul uçağı olduğu görüldü.





Çorlu'ya inen uçaklardan bir diğeri ise TK1722 sefer sayılı Berlin-İstanbul ve Edremit-İstanbul uçuşu olduğu belirtiliyor.





"Yılın 107 günü rüzgarlı"





Havalimanıyla ilgili hazırlanan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, havalimanının inşa edildiği bölgede yılın 107 günü kuvvetli rüzgarlı, 65 günü ise yoğun bulutlu geçiyor.





Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, mevcut veriler itibariyle yerin havalimanı yapımına uygun görünmediğini söylemişti.





Ayrıca bölgede kış aylarında çiğ ve kırağı da sıklıkla görülen doğa olayları arasında yer alıyor.