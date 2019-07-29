İstanbul Havalimanı için izin çıktı: Hisseler devrediliyor

Kolin İnşaat'ın, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat tarafından devralınması işlemine izin verildi.





İstanbul Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından Kolin İnşaat'ın yüzde 20'lik hissesinin devredilecek.





Rekabet Kurulu'nun bazı birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.





Sputnik'in haberine göre, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ, CMLKK Liman İşletmesi AŞ, CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı. Kurul, Koloğlu Holding AŞ'nin, Lodos Elektrik Üretim AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin de izne tabi olmadığına karar verdi.

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.





Anıl Çağrı Koloğlu'nun, CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ'de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.





Kurul, Avon Products, Inc.'nin tek kontrolünün Natura Cosméticos SA tarafından, MTL Oto Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından, Şafak Elektrik Malzemeleri Tic. ve San. AŞ'nin tek kontrolünün Sicame SAS tarafından, Botros Levante Taşımacılık ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün CMA CGM SA tarafından ve Chassis Brakes International B.V.'nin tek kontrolünün Hitachi Automotive Systems tarafından devralınması işlemlerine izin verdi.