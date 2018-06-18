Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul hangi hale geldi... 15 Dakika yağmur yetti... /18 Haziran 2018 15:44

İstanbul hangi hale geldi... 15 Dakika yağmur yetti...

İstanbul Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.

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Ataşehirde yollar göle döndüAtaşehirde yollar göle döndüAtaşehirde yollar göle döndüAtaşehirde yollar göle döndü
Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi.

Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu. Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı.


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