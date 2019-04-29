Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul göçüyor... /29 Nisan 2019 12:34

İstanbul göçüyor...

İstanbul'un iki farklı ilçesinde bazı cadde, çocuk parkı ve binalarda meydana gelen çatlaklar halkı endişelendiriyor. Esenyurt'tan sonra Sancaktepe'de de çatlaklar meydana geldi. Deprem olmadan meydana gelen çatlak ve göçüklerin sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi yolda ve bazı binalarda oluşan çatlaklarla gündeme gelmişti. Benzer bir durum Sancaktepe'de yaşandı. 

İlçedeki bir parkta derin çatlaklar oluştu. Çocukları uzaklaştırıp, inceleme yapan ekipler parkın kapısını mühürledi.

İstanbul'da Esenyurt'taki yol çökmesinin ardından bu kez Sancaktepe'den benzer bir haber geldi. Safa Mahallesi'nde bir çocuk oyun parkı ve basketbol sahasında derin çatlaklar oluştu.

Safa İlkokulu yanındaki parkta çatlaklar oluşunca gönüllü arama kurtarma derneği ekipleri olay yerine geldi. İnceleme yapan ekipler zabıta ve itfaiyeye haber verdi.

Parkta ve basketbol sahasında oynayan çocuklar uzaklaştırıldı. İncelemeler sonucunda parka giriş kapıları kapatılıp mühürlendi.

Parktaki çatlakların sebebini tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yapılacak.

ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME OLDU

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolda çökmeler meydana gelirken çeşitli yapılarda çatlaklar oluştu. Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve çevresindeki 25 bina boşaltıldı.

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