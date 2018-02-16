İstanbul Ermenileri’nin patrikhane krizi devam ediyor. İstanbul Valiliği’nin, Ermeni cematinin patrik seçimi sürecine müdahalesiyle birlikte başlayan kriz yeniden gündeme geldi. İstanbul Vali Yardımcısı tarafından Ermeni Patrikhanesi’ne gönderilen yazıda, seçim sürecinin ‘hukuken’ başlatılmasının mümkün olmadığı bildirilmişti.











VALİLİĞİN KARARINA UYULDU, ATEŞYAN’LA DEVAM EDİLDİ





İstanbul Patrikhanesi Ruhani Kurulu 9 Şubat Cuma günü bir toplantı yaptı ve İstanbul Valiliği’nden gelen mektubun içeriğine uyma kararı aldı. İstanbul Valiliği’nin Patrikhane’ye gönderdiği ve Aram Ateşyan’ı Patrik Genel Velkili olarak tanıyıp seçim şartlarının oluşmadığını öne süren mektubunun ardından Ruhani Kurul Episkopos Maşalyan’ın davetiyle toplandı. Toplantıya Başepiskopos Aram Ateşyan başkanlık etti. Yapılan açıklamaya göre Başepiskopos Bekçiyan “istifa etmek” niyetinde olduğunu söyleyerek katılmadı.





Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada patrik seçiminin kilise ve devlet işbirliği ile yapılması gerektiği hatırlatıldı ve mevcut durumda Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği’nin 2010 tarihli karar uyarınca devam ettiği vurgulandı. Açıklamada bununla birlikte seçim yapma gerekliliği ve niyeti de ifade edildi.





BEKÇİYAN TÜRKİYE’DEN AYRILDI