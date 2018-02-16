İstanbul Ermenileri’nin patrikhane krizi devam ediyor. İstanbul Valiliği’nin, Ermeni cematinin patrik seçimi sürecine müdahalesiyle birlikte başlayan kriz yeniden gündeme geldi. İstanbul Vali Yardımcısı tarafından Ermeni Patrikhanesi’ne gönderilen yazıda, seçim sürecinin ‘hukuken’ başlatılmasının mümkün olmadığı bildirilmişti.
VALİLİĞİN KARARINA UYULDU, ATEŞYAN’LA DEVAM EDİLDİ
İstanbul Patrikhanesi Ruhani Kurulu 9 Şubat Cuma günü bir toplantı yaptı ve İstanbul Valiliği’nden gelen mektubun içeriğine uyma kararı aldı. İstanbul Valiliği’nin Patrikhane’ye gönderdiği ve Aram Ateşyan’ı Patrik Genel Velkili olarak tanıyıp seçim şartlarının oluşmadığını öne süren mektubunun ardından Ruhani Kurul Episkopos Maşalyan’ın davetiyle toplandı. Toplantıya Başepiskopos Aram Ateşyan başkanlık etti. Yapılan açıklamaya göre Başepiskopos Bekçiyan “istifa etmek” niyetinde olduğunu söyleyerek katılmadı.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada patrik seçiminin kilise ve devlet işbirliği ile yapılması gerektiği hatırlatıldı ve mevcut durumda Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği’nin 2010 tarihli karar uyarınca devam ettiği vurgulandı. Açıklamada bununla birlikte seçim yapma gerekliliği ve niyeti de ifade edildi.
BEKÇİYAN TÜRKİYE’DEN AYRILDI
Patrik seçimi sürecini yönetmek üzere Değabah (Patrik Kaymakamı) olarak seçilen ancak İstanbul Valiliği’nin yazısıyla Patrik Kaymakamlığı tanınmayan Başepiskopos Karekin Bekçiyan Türkiye’den ayrıldı. Başepiskopos Bekçiyan Türkiye’den ayrılmadan önce bir veda mesajı yayınladı. Bekçiyan mesajında kendisi hakkında üzüntü verici, acıtıcı, ibretlik entrikalar çevrildiğini söyledi.
Bekçiyan mesajında “Son yaşananlar bir günde ortaya çıkmadı. Ne yazık ki, beni hedef almış gibi görünen bu sonuç aslında 85. Patrik Seçimini sabote etmek amaçlıdır ve oldukça uzun ve planlı bir kampanyanın ürünüdür” ifadesini kullandı.
ATEŞYAN’I PROTESTO ETTİ
İstanbul Valiliği’nin Patrik seçimi sürecini durdurması ve Başepiskopos Aram Ateşyan’ı yeniden Patrik Genel Vekili olarak tanıması tepkileri de beraberinde getirdi. Feriköy Kilisesi’nde Ateşyan dua okunarak protesto edildi. Duayı okuyan Besse Kabak kilisedekiler tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra Feriköy Karakolu’na götürüldü