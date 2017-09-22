Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Erdoğan'ın damadına mı kalıyor? /22 Eylül 2017 19:09

İstanbul Erdoğan'ın damadına mı kalıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa etti. Peki 2019'un Mart ayında yapılacak seçimlere kadar Topbaş'ın yerine kim vekalet edecek? En güçlü aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'damadı' Göksel Gümüşdağ. İşte "İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak?" sorusuna yanıt.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ‘veto krizinin’ ardından görevinden istifa etti. Gözler, Topbaş’ın yerine kimin vekalet edeceğine çevrildi.

EN GÜÇLÜ 2 ADAY

Mevzuata göre ‘vekalet başkan’ Meclis tarafından seçiliyor. Başkan seçilebilmek için ‘meclis üyesi olmak’ yetiyor. Ancak Topbaş’ın koltuğu için 2 güçlü aday var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet. İkinci Başkan Vekili ise Göksel Gümüşdağ.  Kulislerde bu iki isimden birisinin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet edeceği konuşuluyor. Bu tercihe en yakın olan isim ise yine kulislere göre Göksel Gümüşdağ.

ERDOĞAN’IN DAMADI

Gümüşdağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Hasan Gülbaran’ın damadı olması da ‘şansını’ artıran en büyük etken. Aynı zamanda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün de başkanı olan Gümüşdağ’ın Topbaş’ın yerine vekaleten seçilmesi durumunda, bu koltuğuna veda edip etmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

ERDOĞAN’IN YERİNE GÜRTUNA VEKALET ETMİŞ ARDINDAN ADAY OLMUŞTU

1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hapse girmesiyle boşalan koltuğuna, 11 Kasım 1998 tarihinde o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olan Ali Müfit Gürtuna, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilmişti. Gürtuna, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde de Fazilet Partisi başkanlığa yeniden seçilmişti.
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