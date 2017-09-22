İstanbul Erdoğan'ın damadına mı kalıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ‘veto krizinin’ ardından görevinden istifa etti. Gözler, Topbaş’ın yerine kimin vekalet edeceğine çevrildi.







EN GÜÇLÜ 2 ADAY





Mevzuata göre ‘vekalet başkan’ Meclis tarafından seçiliyor. Başkan seçilebilmek için ‘meclis üyesi olmak’ yetiyor. Ancak Topbaş’ın koltuğu için 2 güçlü aday var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet. İkinci Başkan Vekili ise Göksel Gümüşdağ. Kulislerde bu iki isimden birisinin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet edeceği konuşuluyor. Bu tercihe en yakın olan isim ise yine kulislere göre Göksel Gümüşdağ.





ERDOĞAN’IN DAMADI







Gümüşdağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Hasan Gülbaran’ın damadı olması da ‘şansını’ artıran en büyük etken. Aynı zamanda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün de başkanı olan Gümüşdağ’ın Topbaş’ın yerine vekaleten seçilmesi durumunda, bu koltuğuna veda edip etmeyeceği ise şimdilik merak konusu.





ERDOĞAN’IN YERİNE GÜRTUNA VEKALET ETMİŞ ARDINDAN ADAY OLMUŞTU





1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hapse girmesiyle boşalan koltuğuna, 11 Kasım 1998 tarihinde o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olan Ali Müfit Gürtuna, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilmişti. Gürtuna, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde de Fazilet Partisi başkanlığa yeniden seçilmişti.