Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyeti'nde WhatsApp depremi: Gasp Bürodaki 139 kişinin tamamı sürüldü /30 Temmuz 2019 10:20

İstanbul Emniyeti'nde WhatsApp depremi: Gasp Bürodaki 139 kişinin tamamı sürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli 139 polis, geçen günlerde şehrin farklı ilçelerine dağıtıldı. Değişikliğin sebebinin ise polislerin bir WhatsApp grubunda yaptıkları yazışmalardan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

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İddiaya göre, Gasp Büro Amirliği’nde görevli polislerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda, 31 Mart yerel seçiminin ardından yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin yazışmalar yapıldı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, seçimin yenilenmesini, izinlerini iptal edilmesini eleştiren bazı polislerin, CHP’nin seçim kampanyasında kullandığı, “Her şey çok güzel olacak” cümlesini bu grupta paylaştığı, daha sonra grupta bulunan bir polisin tayininin çıkmasıyla ziyaret ettiği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ihbarda bulunduğu iddia edildi. İhbarın ardından Çalışkan’ın da WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin görev yerinin değiştirilmesi emrini verdiği öne sürüldü. 

Bu yazışmaları da İstanbul Emniyet Müdürü’ne bildirdiği ve hemen ardından ise WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin farklı ilçelere dağıtıldığı öne sürüldü. Ayrıca bu WhatsApp grubunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın özel yaşamına ilişkin yazışmalarında yapıldığı da ileri sürüldü.

Gasp Büro Amirliği’nden iddialara ilişkin açıklama

İddialara ilişkin Gasp Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada, değişikliğin İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın isteği doğrultusunda yapıldığı; dağılımın bir kan değişimi olduğu kaydedildi. Açıklamada, “WhatsApp yazışmaları gibi bir durum yok. Uzun süredir bir rotasyon yapılmamıştı. Bu bir rotasyon oldu. Daha önceden burada çalışmış kötü bazı niyetli memurlar tarafından bunlar ortaya atılıyor. Daha önceden gasp bürodan bir çok memura soruşturma açıp yolladık. Bu insanlar da boş durmuyor. Enteresan şeyler çıkarmaya çalışıyor. Maalesef enteresan bir toplumuz” denildi. 

Olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bu olay ile İstanbul Emniyeti’ndeki bir büronun tüm personeli ilk kez dağıtılmış oldu.
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