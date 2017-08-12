Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyeti'nde tayin depremi /12 Ağustos 2017 20:41

İstanbul Emniyeti'nde tayin depremi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

İstanbul Emniyeti'nde tayin depremi


İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 39 polis müdürü ile emniyet amirinin tayini Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 9 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet müdürlerinin atama listesi belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürünün yanı sıra 17 emniyet amirinin tayini şark görevi sebebiyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı. Başka illerden 9 müdür ve emniyet amirinin İstanbul'a ataması yapıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cevher, Hakkari'ye, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan da Mardin'e tayin oldu.

56 POLİS ÜST RÜTBEYE TERFİ ETMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 19 Temmuz'da açıkladığı emniyet müdürleri ve amirlerinden terfi listesine göre 56 polis bir üst rütbeyi yükselmişti. İstanbul Emniyeti'nde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti.
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