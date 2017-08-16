Türkiye'nin ünlü deprem uzmanlarından Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi değerlendirdi.

Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör ile Türkiye'nin korkutan gerçeği deprem hakkında konuştu. Haber şu şekilde:

"Yarın 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümü. Beklenen İstanbul depreminin eli kulağında. Uzmanlara göre büyük deprem kapıya dayandı. Kesin tarih verilemese de 2030 yılına kadar ortalama 7.2 büyüklüğünde bir deprem tehdidi altındayız. Prof. Dr. Celal Şengör'ün deyişiyle, 'Türkiye'nin durumu deprem açısından bakıldığında tam bir felaket ve bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek…'

Daha başlarken oldukça distopik bir manzara çizdik evet ama bu yazı dizisinin amacı zaten okurlara 'sakinleştirici' niyetine, bilim adamlarının ‘teskin edici' görüşlerini sunmak değil. Tam tersi gelmekte olan tehlikenin ciddiyetini aktarıp alınması gereken önlemler için refleks oluşturmak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yakın zamanda ciddi bir deprem beklendiğinin altını çizerek, Türkiye'de 1999 öncesi yapılan 7.5 milyon yapı stokunun yıkılarak yenilenmesi gerektiğini söyledi.





Mevcut yapıların yüzde 60'ının mühendislik hizmeti görmediği bir kentleşmeden söz ediyoruz. Durum böyleyken, ruh durumumuz da Adalet Ağaoğlu'nun bir kitabına adını verdiği 'Ölmeye Yatmak'tan farksız. Ege neredeyse her gün sallanırken bu yazı dizisinde bir kez daha bilim adamlarının uyarılarına kulak vereceğiz. Bir yandan da hem İstanbul'u, hem de Türkiye'yi yıkan depremleri hatırlatarak hafıza tazelemesi yapacağız."





"Şu anda beklediğimiz en çetin deprem İstanbul depremi" diyen Şengör, depremin maksimum büyüklüğünü 7.6 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Şengör'ün açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:





‘ŞİDDETİ 10'U BULUYOR'



