'İstanbul depreminde ölü sayısını tahmin edemiyorum, önlem alınması lazım'

Özhaseki, bilim insanlarının 2030 - 2040 yılları arasında büyük bir depremin yaşanacağını belirttiğini vurgulayarak "Öte taraftan İstanbul için 7 şiddetinde bir depremin olacağını söylüyorlar. Bunların hepsini bilerek bizim bir şeyler yapmamız lazım. İstanbul için, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerek TBMM’nin hazırladığı raporlar bizi korkutuyor. Bu iki raporda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut sayısı 600 bin olarak veriliyor. Ölü sayısını söylemek istemiyorum. Onun için bizim bir an önce tedbir almamız gerekiyor” dedi.







Hürriyet'in aktardığına göre İstanbul'da gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili olarak şunları söyledi:





"Kentsel dönüşümü, 2000’li yıllara kadarki yapılar için yapmak istiyoruz. Bu yapıların hepsi risk oluşturuyor. Geldiğimiz noktada şehirlerimiz için bir tanımlama gerekirse, biraz kimliksiz ve sağlıksız yapılara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bunu bir siyasi kaygı taşımadan söylüyorum. Bu şehirlerdeki suç, ortak bir sorumluluktur. Mimarın sorumluluğu varsa, kaçak yapı için zorlayan vatandaşın sorumluluğu yok mu, buna göz yuman belediyenin sorumluluğu yok mu? Ortak bir sorumluluk var burada. Şimdi çabamız, kentsel dönüşümle sağlıklı ve doğayla iç içe şehirler ortaya koymak."





"Olumsuz konuşmak istemiyorum ama risk var"





Özhaseki, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Bazen arkadaşlarım arıyorlar ‘Niye olumsuz haber veren bakan oluyorsunuz?’ diyorlar. Ben de istemiyorum ama bir tehlike var. Biz söylemesek de yerin altındaki o kurallar işliyor. Bu ülke deprem ülkesi. Bilim adamları, İstanbul’u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 şehirden birisi olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.





"Tedbir almamız lazım"





Özhaseki, “Bilim adamları İstanbul'da 2030-2040 arasında büyük bir depremin yaşanacağını, öte taraftan İstanbul için 7 şiddetinde bir depremin olacağını söylüyorlar. Bunların hepsini bilerek bizim bir şeyler yapmamız lazım. İstanbul için, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerek TBMM’nin hazırladığı raporlar bizi korkutuyor. Bu iki raporda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut sayısı 600 bin olarak veriliyor. Ölü sayısını söylemek istemiyorum. Onun için bizim bir an tedbir almamız gerekiyor” dedi.



