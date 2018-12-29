Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da yılbaşı kutlamaları iptal /29 Aralık 2018 11:57

İstanbul’da yılbaşı kutlamaları iptal

31 Aralık yılbaşı gecesi İstanbul'da sadece Şişli Belediyesi'nin konser organizasyonu var. Beşiktaş Belediyesi bu yıl herhangi bir etkinlik düzenlemeyecek. Kadıköy Belediyesi de yeni yılı, 31 Aralık yerine 3 Ocak'ta kutlayacak.

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Dünya yeni yıla her kentin en bilinen meydanları ve merkezlerindeki kitlesel kutlamalarla giriyor. Türkiye’de de İstanbul’un yeni yıla girerken bu kutlamalarının yapıldığı merkezi uzun yıllar boyunca Taksim Meydanı oldu.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde her yılbaşı gecesi renkli gösterilere sahne oluyordu. Ancak İBB, 2010’dan beri Taksim Meydanı’nda herhangi bir organizasyon yapmıyor.

BU YIL NİŞANTAŞI VE BEŞİKTAŞ DA YOK

İstanbul’da her 31 Aralık gecesi Taksim’in dışında Şişli Belediyesi’ne bağlı Nişantaşı ile Beşiktaş ve Kadıköy’de de yılbaşına özel organizasyonlar yapılıyordu.

BU YIL SADECE ŞİŞLİ KUTLAMA YAPIYOR

Ancak Beşiktaş Belediyesi bu yıl yılbaşı etkinliği düzenlemeyeceğini açıkladı. Şişli Belediyesi de Nişantaşı yerine kutlamaların adresi olarak Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünü seçti. Kadıköy Belediyesi de kutlamaları 31 Aralık’tan 3 Ocak 2018’e kaydırdı
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