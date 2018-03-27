Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da vergi müfettişine 2 milyonluk rüşvet baskını /27 Mart 2018 08:07

İstanbul’da vergi müfettişine 2 milyonluk rüşvet baskını

İstanbul’da vergi müfettişine 2 milyonluk rüşvet baskını İstanbul Polisi, hakkında vergi soruşturması olan bir şirketten 2 milyon rüşvet almak isteyen müfettişi düzenlenen operasyonla yakaladı.

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İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.  Polisi harekete geçiren olay bir inşaat firması sahibinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vergi müfettişinin, hakkında vergi incelemesi olan bir inşaat şirketinin yöneticisinden rüşvet alacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda rüşvetin Eyüp’te bir işyeri önünde verileceği saptandı.


Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adres önünde pusu kurdu. Şirket binasından çıkan şüphelinin belirlenmesiyle perasyon düzenlendi. Vergi müfettişi olduğu öne sürülen şüpheli ile rüşvet verdiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir poşet içerisinde rüşvet olduğu öne sürülen 250 bin lira ele geçirildi.

POŞETTE 250 BİN LİRA

Mali Polis, şüpheli vergi müfettişinin istenen parayı almaya gittiği bilgisi üzerine harekete geçti. F.T. Eyüpsultan’daki şirket binası önünde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir poşet içerisinde 250 bin lira ele geçirildi.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI 

Vergi müfettişi F.T.’nin, vergi incelemesinde sorun yaşatmamak için 2 Mali müşavirden 2 milyon lira karşılığında anlaştığını öne sürüldü. Ele geçirilen 250 bin liranın ise ön ödeme olduğu iddia edildi.

Emniyet’teki işlemleri tamamlananan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üçü de tutuklandı.
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