Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da ulaşım öğrencilere artık 40 TL /15 Mayıs 2019 21:45

İstanbul’da ulaşım öğrencilere artık 40 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oybirliğiyle kabul etti.

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Yine oybirliğiyle Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan bayramı boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olması da kabul edildi.

Toplu ulaşımın dini ve ulusal bayramlarda bedava olması mazbatası 6 Mayıs’ta, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar verilmesiyle alınan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun projesiydi.İmamoğlu, öğrencilerin seyahat kartının 50 liraya indirilmesini önermiş bunun üzerine AKP cephesinden ’40 lira olsun’ hamlesi gelmişti.
 
İmamoğlu: 18 günlük icraatımız

Karar sonrasında İmamoğlu Twitter’da önerdiği projelerin takipçisi olduğunu yazdı: “18 günlük icraatımızdır. Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indi. 19 Mayıs Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Ramazan Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz . Hayırlı olsun, suda vadettiğimiz yüzde 40 indirimin de takipçisiyiz.”
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