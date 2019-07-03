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İstanbul’da operasyon: Otogar giriş ve çıkışları kapatıldı
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İstanbul’da operasyon: Otogar giriş ve çıkışları kapatıldı
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03 Temmuz 2019 15:28
İstanbul’da operasyon: Otogar giriş ve çıkışları kapatıldı
İstanbul Emniyeti, Esenler Otogarı'nda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı
SHABER3.COM
İstanbul Emniyeti, Esenler Otogarı'nda hava destekli "uygulama" başlattı.
Operasyon kapsamında otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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