İstanbul Büyükşehir'in kiraladığı araba yazlıkta!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı ve kayıp olduğu belirtilen lüks araçlara dair ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı.







Bu taşıtlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir ismin Altınoluk'taki yazlığının kapısında görüntülendi.





MAHMUT TANAL PAYLAŞTI





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şahsi Twitter hesabından iki kare fotoğrafla birlikte şu ifadeleri paylaştı: " Altınolukta yazlikta oturan ibb de zabıta olan kişinin kullandığı Audi A3 marka 34 BB 0290 plakali araçta İBB'nin amblemi bulunmakta olup sayın @ekrem_imamoglu kayıp araçlardan bir tanesi... Altınolukta... Emniyet yetkilileri tüm kamu kurumlarına ait araç görev belgesini sormalı..."