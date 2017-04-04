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İstanbul Boğazı kapandı
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04 Nisan 2017 08:27
İstanbul Boğazı kapandı
İSTANBUL Boğazı kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, boğazda kısıtlı görüş dolayısıyla saat 01.00’den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.
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