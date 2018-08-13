Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Başsavcılığı'ndan dolar hamlesi /13 Ağustos 2018 10:23

İstanbul Başsavcılığı'ndan dolar hamlesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yaşanan ekonomik durumla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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