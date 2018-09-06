İstanbul açıklarında bekletilen gemilerde şarbonlu hayvan mı var?

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, şarbonla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Şeker, "İstanbul kıyıları yakınlarında Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu.







Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir. Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul'a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır" denildi.





Mesajın devamında, "Alınan haberlere göre gemide her gün onlarca hayvan şarbondan telef oluyor, ölenler de denize atılıyormuş. Bu olay İstanbul'un göbeğinde göz göre göre yaşanıyor. Benzer olay geçenlerde Samsun'da yaşandı, kimse sesini çıkartamadı. Yakında okullar açılacak. Çocuklarınıza bu hayvan leşlerinin yedirilmeyeceğini garanti edebilir misiniz? Mehmetçiklere tükettirilmeyeceğini bilebilir misiniz? Sıradan bir lokantada önünüze sunulmayacağına emin olabilir misiniz?" ifadelerine yer verildi.





?Cumhuriyet'in aktardığına göre, gemiden kötü bir koku yayıldığı bilgisini paylaşan HAYTAP, tekne tutup geminin görüntülerini canlı yayınlayacağını duyurdu.





TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'YE SORU ÖNERGESİ





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması için soru önergesi verdi. İstanbul kıyılarında canlı hayvan yükü taşıyan bir geminin demirli bekletildiği iddiasının kamuoyunda konuşulduğunu söyleyen Şeker, "Ortaya atılan bir diğer iddia da Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğuna ilişkindir. Bahse konu iddialara göre Brezilya'dan yola çıkan hayvan gemisi 20 günden fazla bir süredir Ahırkapı önlerinde demirlenmiş durumda beklemektedir" dedi.







Söz konusu iddiaların doğruluk payının titizlikle incelenmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili aydınlatılması gerektiğini söyleyen Şeker, Pakdemirli'den şu sorulara yanıt istedi:





'HAYVANLARA ŞARBON AŞISI YAPILDI MI?





1. İstanbul kıyıları yakınlarında Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu iddiası doğru mudur?





2. İddialar doğru ise geminin çıkış yaptığı ülke neresidir?





3. Geminin taşıdığı yükün içeriği nedir?





4. Geminin taşıdığı yükün ithalatçısı kim ya da kimlerdir?





5. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanların sayısı ve cinsi nedir? Bu hayvanların seçimi ithalatçı firma tarafından mı yapılmıştır? Hayvanların seçiminde Türkiye'den herhangi bir yetkili yer almış mıdır?





6. Gemide taşınan hayvanlara şarbon aşısı başta olmak üzere yapılması gereken önleyici aşılar yapılmış mıdır?





7. Gemi Türk karasularına ne zaman girmiştir? İlgili bölgede ne zamandan bu yana demirlenmiş vaziyette beklemektedir?





8. Geminin kötü kokular yaydığı, bölgede ciddi bir karasinek yoğunluğu gözlendiği iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?





9. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanlara ilişkin olarak hangi test ve kontroller yapılmıştır?





10. Ülkemiz kıyılarında yukarıda bahsedildiği gibi canlı hayvan taşıyan kaç gemi bulunmaktadır?





11. Son günlerde yaşanan şarbon vakalarının yaygınlaşmaması ve tekrar etmemesi için canlı hayvan taşıyan bu gemilerden hayvanların çıkarılmasından önce, geçmiş canlı hayvan ithalat süreçlerinin aksine, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin görevlendireceği veterinerlerce denetim ve kontrol yaptırılması düşünülmekte midir?