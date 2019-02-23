İşsizlik rakamlarında son 6 ayda patlama oldu

Euronews'in haberine göre Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verileri incelendiğinde işsizlik maaşı alan kişi sayısı son 6 ayda yüzde 53 arttı. Ocak 2019’da tam 654 bin kişi işsizlik maaşı aldı. Bu sayı Ağustos 2018’de 427 bin idi.





İŞKUR verilerine göre Ocak 2019’da 653 bin 925 kişi kamuoyunda işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneğinden yararlandı. Bu sayı Aralık 2018’de 577 bin 54 kişi idi. Bir aydaki artış yüzde 13’e karşılık geliyor.





24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından işsizlik maaşı alanların sayısında artış dikkat çekiyor. 2018 başında 438 bin 701 kişi işsizlik maaşı aldı. Bu sayı 412 bin ile Mayıs ayında en düşük seviyeyi gördü. Bundan sonra tırmanmaya başlayan işsizlik maaşı alan kişi sayısı Ağustos’taki yüzde 1’lik düşüşün ardından hızla tırmanışa geçti.







