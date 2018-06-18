Samanyolu Haber
İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli
/
18 Haziran 2018 10:06
İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı
SHABER3.COM
İşsizlik oranı, martta yüzde 10.1'e geriledi ancak yine çift hanede kaldı.
İşsizlik ocak ayında 576.000 kişi azalarak yüzde 10.8, şubatta 546.000 kişi azalarak yüzde 10.6 seviyesine gerilemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli
Sonraki Haber >>
AKP açık açık tehdit ediyor...
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda AKP adayı Ahmet Tutulmaz’ın ‘Yanımızda yer almayanların...
Hırvatistan'da Türk yük gemisi batıyor
Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığı,...
Demirtaş'tan ikinci tur açıklaması: Millet İttifakı, demokrasi ittifakına dönüşmeli
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla...
Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü: İstanbul içme suyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya olan 11 kentten biri
Güney Afrika'nın Cape Town kenti, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Ancak Cape...
Yunanistan ile Makedonya'dan 'tarihi' isim anlaşmasına imza
Yunanistan ile Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden isim sorununun çözümüne...
Yenikapı boş kalınca AKP'liler panik oldu....
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AKP 'nin Yenikapı 'daki mitinge katılım düşük olması...
Bayram sonrası dolar yükselişle başladı....
Dolar/TL, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına...
Melania Trump, Beyaz Saray yönetimini eleştirdi
ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler...
AKP Şanlıurfa aday adayı yaşananları detaylı bir şekilde anlattı....
AKP’nin Şanlıurfa milletvekili aday adayı Şeyhanlıoğlu, Suruç’ta yaşananların iç yüzünü...
İltica çatlağı sonrası Merkel'den Avrupa'da çözüm arayışı
İltica politikası konusunda İçişleri Bakanı ile görüş ayrılığı yaşayan Merkel'in mülteci...
Tweet
AKP açık açık tehdit ediyor...
Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi
Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği
Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku
Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler
Ünlülerden sandığa çağrı
Erdoğan'dan sandık taktikleri....
Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi
Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı
'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Selahattin Demirtaş TRT’de propaganda konuşması yaptı
Cezaevinde bir ölüm daha... Tedavisi engellenen emniyet müdürü vefat etti...
YSK Demirtaş'ın isteğini reddetti...
Demirtaş'tan ikinci tur açıklaması: Millet İttifakı, demokrasi ittifakına dönüşmeli
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
10:56:18