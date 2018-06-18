Samanyolu Haber /Gündem / İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli /18 Haziran 2018 10:06

İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı

SHABER3.COM

İşsizlik oranı, martta yüzde 10.1'e geriledi ancak yine çift hanede kaldı.

İşsizlik ocak ayında 576.000 kişi azalarak yüzde 10.8, şubatta 546.000 kişi azalarak yüzde 10.6 seviyesine gerilemişti.  
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