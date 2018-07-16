Samanyolu Haber /Gündem / İşsizlik rakamları açıklandı TÜİK tek haneye indirmeyi başardı! /16 Temmuz 2018 10:21

İşsizlik rakamları açıklandı TÜİK tek haneye indirmeyi başardı!

TÜİK'in verilerine göre, işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Resmi rakamlara göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu.

TÜİK'in verilene göre, işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti.
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