İşsizlik rakamları açıklandı TÜİK tek haneye indirmeyi başardı!

Resmi rakamlara göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu.





TÜİK'in verilene göre, işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti.