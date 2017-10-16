Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik rakamları açıklandı /16 Ekim 2017 10:14

İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK Temmuz işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı geçen yıla göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 10,7 oldu. Söz konusu verilere göre, Türkiye'de 3.4 milyon kişi işsiz olduğu belirtildi.

İŞSİZLİK ORANI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek %13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile %10,9 olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %48 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 294 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,9’u tarım, %18,6’sı sanayi, %7,6’sı inşaat, %52,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan azaldı.

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