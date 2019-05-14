İşsizlikte yüzde 59 artış

Bu da son bir yılda 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığı anlamına geliyor. Kayıtlı işsizlik geçtiğimiz aya göre ise 9 bin 875 kişi azaldı. Bu Mart 2018’den bu yana görülen ilk düşüş oldu.







İŞKUR nisan ayı kayıtlı işsizlik sayısını açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Nisan 2018’de bu sayısı 2 milyon 540 bin 108 idi.





1 YILDA KAÇ KİŞİ İŞSİZ KALDI?





Bu da son bir yılda 1 milyon 498 bin 67 kişinin daha kayıtlı işsizler ordusuna katıldığını gösteriyor.





Kayıtlı işsizlik Mart 2019’da ise 4 milyon 48 bin 50 olmuştu. Böylelikle nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının geçtiğimiz aya göre yüzde 0,2 azaldığını gösteriyor.





Grafik: Euronews