Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlikte yüzde 59 artış /14 Mayıs 2019 10:28

İşsizlikte yüzde 59 artış

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kayıtlı işsizlik yüzde 59 arttı.

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Bu da son bir yılda 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığı anlamına geliyor. Kayıtlı işsizlik geçtiğimiz aya göre ise 9 bin 875 kişi azaldı. Bu Mart 2018’den bu yana görülen ilk düşüş oldu.

İŞKUR nisan ayı kayıtlı işsizlik sayısını açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Nisan 2018’de bu sayısı 2 milyon 540 bin 108 idi.

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Bu da son bir yılda 1 milyon 498 bin 67 kişinin daha kayıtlı işsizler ordusuna katıldığını gösteriyor.

Kayıtlı işsizlik Mart 2019’da ise 4 milyon 48 bin 50 olmuştu. Böylelikle nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının geçtiğimiz aya göre yüzde 0,2 azaldığını gösteriyor.

Grafik: Euronews
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