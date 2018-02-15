İşsizlik çift haneli rakamlardan düşmüyor...

Kurum tarafından yapılan açıklamada “Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile %19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile %10,5 olarak gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

