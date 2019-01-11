Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizliğin fotoğrafı bu stadda çekildi /11 Ocak 2019 19:50

İşsizliğin fotoğrafı bu stadda çekildi

Urfa'da bin kişilik geçici işe 44 bin kişi başvurunca kura çekimi stadyumda yapıldı.

SHABER3.COM

Urfa'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 'Toplum Yararına Program' kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı.

Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü. 
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