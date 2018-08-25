İşsizler sefaletten kırılırken toplanan paralarla ne yapılır?

Murat Murat Muratoğlu / Sözcü

İşsizlik Fonu havuzda boğuldu!





"Bayramdı, tatildi derken karambolde yeni bir kararname ile İşsizlik Sigortası Fonu, “Tek Hesap” adı altındaki havuza devredildi. Çalışanların ve işverenin ödediği primler kim vurduya gitti.





Oysa İşsizlik Fonu kamuya ait değil ki! Yasaya göre “Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmü var. Yasayı kim takar?





Nasıl başardılarsa İşsizlik Fonu son 5 yıldır enflasyonun altında getiri ile zarar ettirildi. Zaten bir kulağımızın arkası birde işsizin birikmiş 125 milyar lirası vardı. Zira kurulduğundan beri 16 yılda işsizlere 17 milyar lira ödendi.





Bugün 125 milyar lirayı hazine tahviline yatırsan bırak 16 yılı, sadece bir yılda 30 milyar lira kazanırsın. Anaparaya dokunmadan faizi ile bile yıllarca ödeme yapabilirsin. Üstünü fona gelir yazarsın.

İşsizlik Fonu, işçi, işveren ve devletin katkılarıyla oluşuyor. Madem fon bu kadar fazla veriyor, neden daha az kesinti yapılmıyor? En azından indir işçi ve işverenden alınan payı!

Tam olarak da ne nedir bilemiyorsun. 2016 Haziran ayına kadar işsizlik maaşı başvurularına yer verilirken OHAL döneminde bu göstergelerin yayınlanması durduruldu.





Sahi işsizler sefaletten kırılırken toplanan paralar ile ne yapılır? Söyleyeyim, bu yoklukta cayır cayır harcanır.





Parayı bundan sonra kim idare edecek? Hazine! Hazine kime bağlı? Berat Bey'e… Hazine açık verirse, İşsizlik Fonu devreye girecek,açığı kapatacak. Gerekirse fondan avans para çekilecek.





Soran olursa hesapta duruyor dersin, makbuz gösterirsin. Kim bilecek? Nasıl olsa kimse “Hadi parayı öde” demeyecek. Peki, kim denetleyecek? Kimse!





“Tek Hesap” Sayıştay denetiminden muaf…Gerçi daha önce denetledi de ne oldu? Sayıştay araştırdı, 552 milyon liranın kayıp olduğunu bildirdi. Belli ki birileri indiragandi… Hayret valla; Ne olduğu, nerede olduğu, kimin aldığı bir türlü bulunamadı!





GAP İdaresi'ne 11.5 milyar lira aktarıldı. O günün kurundan dolara vursan, altından kalkamazsın. Hükümet “Ödünç alındı, geri ödenecek”dese de, para mı var? Neyle ödeyecek? Gerçekten GAP'a mı harcandı? Yoksa parayı birileri mi GAPattı?





Hele iş başı eğitim parası adı altında işverene aktarılan paralar var. Hangi işverene verildi? Kimi kim eğitti? Ülkede 12 milyar liralık eğitim yapsan Mars'a astronot gönderirsin!





Bu fon kurma temiz iş… Vergi gibi topluyorsun, tepki çekmiyorsun. Canın istediği gibi istediğin yere harcıyorsun. Hesabı da kağıt üzerinde tutuyorsun. Âlâ valla…"