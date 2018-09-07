Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı /07 Eylül 2018 13:48

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi "Türkiye'de terör grupları İsrail vatandaşları için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” dedi.

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İsrail, ‘terör gruplarının niyet ve yapılarını’ neden göstererek vatandaşlarına eylül ayı süresince Türkiye’ye gitmeme çağrısında bulundu.

Times of İsrael’in habere göre, açıklama İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Terörle Mücadele Bürosu’ndan geldi.

Söz konusu uyarı, Yahudi yeni yılının başlangıcı olan önümüzdeki pazar başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek dini bayram tatili için yapıldı.

Uyarıda “Türkiye’de terör gruplarının niyeti ve yapıları göz önünde tutulduğunda bu durumun İsrail vatandaşları için potansiyel bir tehdit oluşturduğu” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu açıklamanın mevcut koşulların bir yansıması olduğu, yeni bir seyahat uyarısı olarak algılanmaması gerektiği belirtildi.
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