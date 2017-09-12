Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı /12 Eylül 2017 14:41

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Türkiye ve Sina Yarımadası cihatçıların hedefi arasında gösteriliyor

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İsrailli yetkililer, vatandaşlarını, Türkiye başta olmak üzere Sina Yarımadası ve Orta Doğu seyahatleri konusunda uyardı.
 
Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan açıklamada, olası bir terör saldırısı ihtimali nedeniyle, İsrailli vatandaşlara Sina Yarımadası ve Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı yapıldı.
 
The Times of İsrael'de yer alan habere göre, Türkiye ve Sina Yarımadası cihatçıların hedefi arasında gösterildi.  Ürdün ve Mısır da Terörle Mücadele Bürosu tarafından tercih edilmemesi gereken destinasyonlar arasında.
<< Önceki Haber İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı Sonraki Haber >>

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:59