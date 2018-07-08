İsrail'den TİKA'ya kısıtlama kararı

TİKA, ‘Gazze’deki ofisinde İslami Cihad Hareketi üyelerini barındırmak’ ve ‘Hamas’a finansal destek ve bilgi sağlamak’la suçlanıyor.





İran merkezli Press TV’nin haberine göre TİKA’nın faaliyetlerinin sınırlandırılacağı İsrail’in Hadashot televizyon kanalından duyuruldu.





Kanalın dünkü haberinde, İsrail’in üst düzey güvenlik biriminin Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de faaliyet gösteren, Başbakanlık’a bağlı TİKA’ya karşı olası önlemler aldığı bildirildi.





Buna göre TİKA’nın tüm faaliyetlerine genel bir kısıtlama getirilecek ve ajans, her bir projesi için ayrı ayrı izin almak zorunda kalacak.