Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı /09 Mayıs 2018 00:33

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bazı askeri hedeflere İsrail hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye devletinin resmi haber ajansı ise hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü iddia etti.

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Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam'ın güneyinde orduya ait bir hedefi vurduğunu öne sürdü.

Diğer taraftan, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne "Demir Kubbe Savunma Sistemi"ne ait bataryalar yerleştirmeye başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin başta işgal altındaki Golan Tepeleri olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerine Patriot füzeleri ile Demir Kubbe Savunma Sistemi’ne ait füze bataryaları yerleştirdiği belirtildi.

İran ile yaşanan gerilime dikkat çekilen açıklamada, kuzeyden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olunduğu belirtilerek, kuzey bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ordudan gelecek talimatlara uyma çağrısı yapıldı.
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