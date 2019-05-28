İsrail'den Suriye ve Lübnan'a hava saldırıları...

İsrail ordusu akşam saatlerinde Suriye'nin Kuneytra kentindeki Han Arnabi kasabasının doğusunda bulunan bir askeri tesise füze saldırısı düzenledi.





Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre saldırıda bir Suriye askeri yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.





SANA daha önce İsrail'in Kunetyra kentinin kırsalını füzeyle vurduğunu, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. İsrail ordusu Kuneytra'ya saldırıyı doğruladı.





Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen de Lübnan'ın güneyinde bir keşif yerleşkesinin İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu duyurdu. Lübnan ordusunun olayı soruşturduğu bildirildi.