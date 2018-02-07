Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Şam'a füzeli saldırı /07 Şubat 2018 10:05

İsrail'den Şam'a füzeli saldırı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezlerine füze saldırısı düzenlediğini duyuruldu.

İsrail'den Şam'a füzeli saldırı

İsrail merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezlerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı.

Bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Saldırının Şam yakınlarındaki Camraya kasabasında bulunan 'araştırma merkezlerine' yönelik olduğu ifade edildi.

Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
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