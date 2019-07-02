Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den 'Olası saldırı' açıklaması: Hazırlık yapıyoruz... /02 Temmuz 2019 21:42

İsrail'den 'Olası saldırı' açıklaması: Hazırlık yapıyoruz...

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Körfez’de ABD ile İran arasında olası bir çatışma için hazırlık yaptıklarını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da 2018 Nisanı'nda İran'ın nükleer programıyla ilgili Mossad'ın düzenlediği operasyondan Trump'ı önceden haberdar ettiğini söyledi.

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İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ABD ile İran arasında Körfez’de yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazırlık yaptıklarını söyledi.

Katıldığı bir uluslararası forumda konuşan Katz, İran ile ABD arasında Körfez’de gerçekleşmesi olası bir çatışmaya askeri olarak hazırlık yaptıklarını belirtti.

Jerusalem Post’un haberine göre ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Mossad’ın Nisan 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili bilgileri ele geçirme iddiasıyla düzenlediği operasyon öncesinde Trump’ı bilgilendirdiğini söyledi.

Netanyahu, Trump’ın operasyondan dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, operasyonun ABD Başkanının İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine ve Tahran’a yaptırım uygulama kararına hizmet ettiğini savundu.
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