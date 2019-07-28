İsrail'den hava savunma sistemi açıklaması...

İsrail Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak üretilen atmosfer dışında konvansiyonel olmayan füzeleri imha edebilme kapasiteli Arrow 3 hava savunma sisteminin Alaska'da yapılan testi başarı ile geçtiğini açıkladı.





Özellikle Suriye ve İran'dan gelebilecek uzun menzilli füzelere karşı Boeing Co ile ortak üretilen Arrow 3'ler uzayda füzeleri yok edebilecek kapasitede. Arrow 3'ler atmosfer dışına çıktıktan sonra hedefine ulaşan konvansiyonel olmayan füzeleri durdurabiliyor. Diğer adı Hetz 3 olan Arrow 3, hipersonik anti-balistik özelliğe sahip.





ABD ve İsrail tarafından finanse edilip geliştirilen bu hava savunma sistemi, kıtalar arası mesafe kateden nükleer, biyolojik, kimyasal başlıklı ya da konvansiyonel füzeleri imha edebiliyor.





Arrow 3'ler ilk tam testlerini 2015 yılında Akdeniz üzerinde yaptı. Arrow hava savunma sistemleri 2017 yılından beri İsrail'e yerleştirilmiş durumda.





(tr.euronews.com)





