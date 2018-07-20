İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı

Haaretz'e göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 4'ünün örgüt üyesi olduğunu teyit etti. Ardından İsrail'den Gazze'ye büyük bir hava operasyonu başladı.





İsrail ordusu, Gazze'den açılan ateşe karşılık verdiğine dair bir açıklama yayımladı:





''Gazze Şeridi sınırındaki şiddetli gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri hedefleri vurdu.''





?Gazze tarafından İsrail askerlerine patlayıcı da fırlatıldığını öne süren İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 8 askeri noktayı vurduğunu duyurdu.







İsrail'in Haaretz gazetesi de Gazze'nin güneyinde keskin nişancıların İsrail askerlerine ateş açtığı, İsrail ordusunun misillemesinde 3 Filistinlinin öldüğü haberini geçti.





İlkin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 2, Refah'ta 1 Filistinlinin öldürüldüğü haberi geldi. Ardından Gazze'nin doğusundan 4'üncü ölüm haberi ulaştı.





Haaretz'e göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, öldürülen 4 Filistinlinin örgüt üyesi olduğunu teyit etti.





Gazze sınırında yaşayan İsraillilere, olası roket saldırısı durumunda inmek için sığınakların yakınında bulunmaları uyarısı yapıldı. Hamas'a bağlı güvenlik güçleri de İsrail'in daga geniş çaplı saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı komuta merkezlerini ve askeri noktaları boşalttı.





Ardından Gazze'den açılan ateşte İsrailli bir subayın öldüğü iddiaları eşliğinde İsrail hava kuvvetleri Gazze'ye geniş çaplı hava saldırısı başlattı.