İsrail'den Filistinlilere yönelik yeni bir karar









Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşaat Komitesi'nin başkanı Meir Turgeman, İsrail Radyosu'na yaptığı açıklamada "Artık sonunda inşaatı başlatabiliriz" dedi.

Kudüs Belediyesi böylece, Doğu Kudüs'te 566 yeni evin inşaasına onay verdi.





İsrail yönetiminin, ABD'nin görevden ayrılan Başkanı Barack Obama'nın itirazları nedeniyle yerleşimleri onaylamayı ertelediği belirtiliyordu.

Turgeman, "Trump yönetime gelene kadar beklemem söylendi, çünkü onun yeni yerleşimlerle bir sorunu yok" dedi ve ekledi:

"Donal Trump'ın başkan olmasıyla oyunun kuralları değişti. Barack Obama dönemindeki gibi artık ellerimiz bağlı değil."

Obama, on yıllardır devam eden İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü için yeni yerleşim yerleri inşaasının bir engel oluşturduğunu savunuyordu.

Işgal altındaki Doğu Kudüs'te yerleşimler uluslararası hukuk açısından yasa dışı kabul ediliyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.





Filistin yönetiminden kınama





Yeni yerleşimlerin onaylanması kararına ilk tepki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisinden geldi.

Sözcü Nabil Abu Rdainah yaptığı açıklamada "İsrail'in inşaatı onaylaması kararını şiddetle kınıyoruz" dedi.