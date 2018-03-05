İsrail'de Netanyahu esas şimdi zor duruma düştü...

İsrail'de başbakan Benyamin Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Netanyahu'nun eski basın sözcüsü Nir Hefetz’in itirafçı olmayı kabul ederek başbakan hakkındaki soruşturmada savcılıkla tanık anlaşması yaptığı bildirildi.



Jerusalem Post gazetesinin, İsrail polis yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, yolsuzluk soruşturması kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Hafetz, pazar günü savcılıkla itirafçı olma konusundaki anlaşmayı imzaladı. Netanyahu'nun eski danışmanı, pazar günü serbest bırakılmıştı.



Netanyahu’nun eski kampanya direktörü Shlomo Filber de itirafçı olmayı kabul etmiş ve İsrail Başbakanı’nın karmaşık bir medyaya rüşvet verme sistemi kurduğunu öne sürmüştü





