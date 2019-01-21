İsrail yine Şam'ı vurdu, Rus savunma sistemi 30 füzeyi havada imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "21 Ocak 2019'da İsrail Hava Kuvvetleri 02:11'den 02:56'ya kadar batı, güneybatı ve güney bölgelerinden Suriye'ye 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma sistemleri 30'un üzerinde kruz füzesi ve güdümlü bombayı imha etti" ifadeleri kullanıldı.







Açıklamaya göre, saldırıda 4 Suriye askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı. Şam Uluslararası Havalimanı altyapısı da kısmen zarar gördü.





İSRAİL: İRANLI EL KUDS GÜÇLERİNİ VURDUK





İsrail ordusunun Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Suriye'deki İran destekli El Kuds güçlerinin hedef alındığı ileri sürüldü.





Açıklamada, "Suriye'deki İranlı El Kuds güçleri hedeflerine saldırıya başladık. Suriye ordusunu İsrail güçlerine veya İsrail topraklarına zarar verme girişimlerinden kaçınmaları konusunda uyarırız" ifadeleri kullanıldı.





İsrail, saldırıya gerekçe olarak da El Kuds'un Suriye'den Golan Tepeleri'ni hedef almasını gösterdi. İddiaya göre, El Kuds'un saldırısına Demir Kubbe ile müdahale edildi.





?İsrail füzeleri tarafından da Suriye'de mühimmat depolarının, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri bir mevzinin, İran istihbarat bölgesinin ve İran askeri eğitim kampının hedef alındığı kaydedildi.





?Diğer yandan açıklamada "Saldırı sırasında uyarılarımıza rağmen onlarca Suriye füzesi fırlatıldı. Buna cevaben Suriye Hava Kuvvetleri'nin bazı hava savunma sistemlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.





?'SURİYE'Yİ UYARIYORUZ'





İran'ın Suriyeli sivilleri hedef aldığı iddia edilen açıklamada, "İran bir kez daha İsrail devleti ve bölgesel istikrarı tehlikeye atarak Suriye'deki varlığını sağlamlaştırmaya çalıştığını gösterdi. Suriye'de olup bitenlerden rejimi sorumlu tutuyor, onları İsrail'i hedef almaları ya da kendi toprakları üzerinden başkalarının İsrail'i hedef almasına izin vermeleri konusunda uyarıyoruz. Bu tür girişimleri püskürtmek için eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her türlü senaryoya hazırız ve İsrailli sivillerini korumak amacıyla eylemlerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



