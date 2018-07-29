Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ve Mısır'dan Türkiye'ye 'askeri müdahale' seçenekli tehdit /29 Temmuz 2018 11:45

İsrail ve Mısır'dan Türkiye'ye 'askeri müdahale' seçenekli tehdit

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferansta, İsrail ve Mısır temsilcilerinin, Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına, ABD Büyükelçisi de destek verdi.

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NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail , Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

 Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail 'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

  Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.
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