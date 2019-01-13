'İsrail Suudilere o cihazı sattı, Kaşıkçı cinayeti kolaylıkla işlendi'

Suudi Arabistan, İsrail'den casus yazılımı almamış olsaydı gazeteci Cemal Kaşıkçı hayatta olabilirdi."





Bu sözler ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'a ait.





Snowden, Suudi Arabistan’ın İsrail'in NSO Grup yazılım firmasından aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisi ile insanları takip ettiğini, Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğunu iddia etti.





İsrail basınına konuşan ABD'li eski ajan, "Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan'a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi. NSO grubu hayat kurtardığını söylüyor ama çalışmaları tehlikeli, benimle aynı fikirde olsanız da olmasanız da kanıtlar tam tersini söylüyor." ifadelerini kullandı.







Habere göre, NSO'yu dijital hırsızlık aracı satmakla suçlayan Edward Snowden, "Bu yazılım sadece suçluları yakalamak ve terörist saldırıları durdurmak için kullanılmıyor, sadece hayat kurtarmak için değil para kazanmak için de kullanılıyor." ifadelerini kullandı.





Eski bir NSA çalışanı olan Snowden, gizli belgeleri sızdırmak ve ABD'nin yaptığı gizli gözetim sırlarını açığa çıkarmakla adını duyurmuştu.





NSO Grubu CEO'su Shalev Hulio ise yazılımın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen cinayetten önce Kaşıkçı'nın telefonu için kullanıldığı iddiasını reddetti.





Ancak Hulio, Pegasus isimli yazılımının bazı Orta Doğu hükümetleri tarafından kullanıldığını ise kabul etti.





Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 102 gün geçti





Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin üzerinden 102 gün geçti.





Ortadoğu'nun etkin gazetecilerinden Kaşıkçı'nın ölümü ve sonrasında yaşananlar, dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.





Cinayetin üzerinden geçen 102 günde Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.



