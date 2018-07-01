Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Suriye sınırına tank yığdı /01 Temmuz 2018 17:34

İsrail Suriye sınırına tank yığdı

İsrail’in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail ordusu, Suriye sınırına önlem olarak ilave tank ve topçu birliklerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler ışığında güçlerimiz bu sabah bölgeye gönderildi" denildi. İsrail'in Suriye'deki çatışmalara müdahil olmama politikasını devam ettirdiğinin de altı çizildi
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