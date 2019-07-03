İsrail karıştı! 47 polis yaralandı

Protesto nedeniyle Tel Aviv’deki trafik kilitlenirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerde şu ana kadar 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı.

NETANYAHU’DAN GÖSTERİCİLERE “YOLLARI KAPATMAYIN” ÇAĞRISI





Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Tekah’ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.





Göstericilere yolları trafiğe açma çağrısı yapan Netanyahu, “Çözmemiz gereken birçok sorun olduğunu biliyorum. Bu sorunları çözmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Fakat sizlerden bir şey istiyorum. Yolları kapatmaya son verin.” ifadelerini kullandı.





İsrail’deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail’e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.







İsrail basınına göre, 1997’den bu yana polisle yaşanan arbedeler sırasında 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.













